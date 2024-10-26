Сначала сообщалось, что в Днепре в результате атаки пострадали три человека. Однако впоследствии в Днепропетровской ОГА сообщили о трех погибших.

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В Днепре уже 3 погибших и 10 пострадавших

Кроме того, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о 10 пострадавших. По его информации, ранения получил 17-летний парень.

Сообщается, что госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших в Днепре также 8-летняя девочка. Лысак сообщил, что ребенка доставили в больницу. Глава ОВА сообщил, что состояние девочки – средней тяжести.

Ночью Сергей Лысак заявил, что количество травмированных в Днепре возросло до 13. Трое из пострадавших – дети.

Известно, что в результате обстрела Днепра частично разрушено двухэтажное жилое здание. Кроме того, повреждены 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений.

Добавим, что вечером 25 октября россияне с помощью "Шахедов" атаковали Киев и попали в многоэтажку. В результате атаки оккупантов в Киеве погиб ребенок.