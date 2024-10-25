В Днепропетровской ОВА отметили, что повреждена жилая застройка. Начался пожар. Сейчас последствия атаки выясняют.

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В Днепре слышали мощные взрывы около полуночи

До конца воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя,

– обратился к жителям председатель ОВА Сергей Лысак.

Менее чем через час стало известно, что пострадавших в Днепре по меньшей мере трое. Двое мужчин были госпитализированы, женщине помощь была оказана на месте.

Отметим, что о ракетной опасности для Днепропетровщины Воздушные силы сообщили в 23:03. Уже через считанные минуты днепряне услышали сразу несколько взрывов. По предварительной информации, есть разрушения. В соцсетях люди выкладывают фото поврежденных в своих домах окон.



Также появилась информация о том, что пострадала одна из городских больниц. Сейчас официального подтверждения этого нет.

К слову, в самом Днепре были взрывы и объявляли тревогу из-за угрозы баллистики и 24 октября. Тогда Воздушные силы писали о скоростной цели на город.