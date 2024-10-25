В ответ на слова Жорина председатель Днепропетровской ОВА Николай Лукашук отметил, что фортификации в области строятся.

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Фортификации в Днепропетровской области

Предлагаю всем успокоиться. Или вы думаете, что военные должны выйти с картой и показать широкой общественности, где и какие укрепления они построили? Это закрытая информация, в стране война,

– указал Лукашук.

Он добавил, что процесс строительства фортификации вокруг Днепропетровской области продолжаются и этот процесс начался не вчера. Лукашук добавил, что это зона ответственности Министерства обороны, военных во взаимодействии с ОВА.

"А вот разгон паники нам сейчас точно не поможет. Больше веры в ВСУ", – написал он.

Отметим, что Максим Жорин призвал заблаговременно строить фортификации на Днепропетровщине, "учитывая ситуацию с Селидовым и Покровском". Он добавил, что не нужно "ждать пока линия фронта додвинется до очередного населенного пункта".