Об этом пишет экс-командир "Азова", а ныне заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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Оборона Днепропетровщины должна готовиться уже сейчас

Так, Максим Жорин отмечает, что мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне.

Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны заблаговременно. А не ждать пока линия фронта додвинется до очередного населенного пункта,

– указал он.

Майор добавил, что учитывая ситуацию с Селидово и Покровском, Днепропетровскую область надо готовить уже. Жорин отметил, что этот процесс нужно контролировать.

Отметим, что ранее Максим Жорин рассказал о важности города Покровск. По его словам, взятие Покровска дает врагу большие преимущества на фронте. В частности, Россия может дальше пытаться продвигаться дальше в Донецкой области или пытаться идти на Юг или на Днепропетровскую область. Более того, оккупация Покровска означает проблемы с логистикой.