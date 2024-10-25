Про це пише екскомандир "Азову", а нині заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

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Оборона Дніпропетровщини має готуватися вже зараз

Так, Максим Жорін зазначає, що ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони.

Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту,

– вказав він.

Майор додав, що враховуючи ситуацію із Селидово та Покровськом, Дніпропетровщину треба готувати вже. Жорін зазначив, що цей процес потрібно контролювати.

Зазначимо, що раніше Максим Жорін розповів про важливість міста Покровськ. За його словами, взяття Покровська дає ворогу великі переваги на фронті. Зокрема, Росія може далі намагатись просуватись далі в Донецькій області або ж намагатися йти на Південь або на Дніпропетровську область. Ба більше, окупація Покровська означає проблеми з логістикою.