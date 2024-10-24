Все чаще можно услышать разговоры о том, что будущее украинской армии во время полномасштабной войны именно за рекрутингом как новой формой добровольного привлечения людей в армию. Однако рекрутинг как форма набора новобранцев далеко не новая практика в Украине. Например, 12-я бригада Нацгвардии “Азов” еще с момента основания в 2014 году только таким способом и пополняет свои ряды.

Рекрутинг в "Азове" – длительный, иногда сложный и уникальный процесс, ведь количество желающих стать "азовцем" всегда превышает количество тех, кто действительно становится частью бригады. И не в последнюю очередь из-за того, что в бригаде ставят высокие требования к тем, кто хочет присоединиться.

На сколько сложно стать частью "Азова", как присоединиться к бригаде гражданским, какие к ним требования, какие нюансы перевода военнослужащих из других бригад и как решить проблемы с мобилизацией в Украине – в интервью 24 Канала рассказал Юрий "Милан" Гаврилишин – начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов".

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Как попасть в "Азов": кто может вступить в бригаду, а кого никогда не возьмут

В Украине продолжается третий год полномасштабной войны, а на фронте не хватает людей. Поэтому все больше бригад делают ставку на рекрутинг. Однако именно для "Азова" это совсем не новая история, потому что рекрутингом вы занимаетесь уже 10 лет. Как сейчас происходит процесс рекрутинга – от момента, когда человек обращается в ваш центр с желанием присоединиться к бригаде, и дальше?

Действительно, для "Азова" рекрутинг не является новостью. Еще с 2014 года, от начала российско-украинской войны, рекрутинг был основой, которая сейчас дает свои плоды. То есть все те люди, которые сейчас есть в "Азове", приходили к нам добровольно. В целом мы вводили и вводим много инноваций по рекрутингу, и нас, без возражений, можно назвать первопроходцами в этой сфере.

Как происходит рекрутинг сейчас? Можем промоделировать ситуацию – в колл-центр бригады звонит человек и говорит: "Добрый день, я хочу присоединиться к "Азову"". Тогда колл-центр проводит с ним первичное собеседование, где назначают либо онлайн собеседование (если он не может приехать физически), либо офлайн собеседование в любом удобном месте для реального разговора с рекрутером.

После того мы передаем кандидата рекрутеру нашей бригады. Он консультирует и сопровождает его с самого начала – от того собеседования до момента подписания бойцом контракта или оформления мобилизации. Рекрутер помогает и проводит новобранца буквально по всем кругам ада, если это необходимо.

Я часто общаюсь с различными рекрутинговыми центрами и всегда задаю вопрос о том, каковы требования к новобранцам. Обычно эти требования достаточно простые – подходить по состоянию здоровья и иметь мотивацию. "Азов" же наоборот годами известен высокими требованиями к кандидатам. Меняются ли эти требования сейчас?

Требования остаются актуальными. Если мы берем для примера такое требование, как недопустимость алкогольной или наркотической зависимости, то такие люди просто к нам никогда не попадут. Так же к нам не попадут люди, которые были замечены в любой пророссийской деятельности. Например, были в свое время и иностранцы, которые хотели попасть в "Азов", однако после проверок у некоторых из них мы обнаружили фото с Мильчаковым, российским нацистом. Поэтому этим людям просто отказали.

На самом деле, учитывая динамику войны и потребность в людях, требования в простых линейных подразделениях или для пехоты значительно уменьшаются. Однако пустить в бой неподготовленного человека – неправильно, это неэффективно. Поэтому, в любом случае, даже те бойцы, которые больше не могут проходить базовый курс боевой подготовки в "Азове", могут ударить в колокол. Однако в дальнейшем они все равно имеют возможность проходить службу в бригаде.

Этих добровольцев никто не будет отвергать, они будут в подразделениях бригады, где смогут доказать свою важность.

Обратите внимание! В "Азове" после успешного прохождения базового курса боевой подготовки боец получает шеврон бригады. Но это при условии, что он сдал все предметы и не ударил в колокол. Если же он ударил в колокол или не до конца подошел под те требования, которые были перед ним поставлены, он может заслужить шеврон уже в составе подразделения.

Рекрутинг в "Азов" и получение шеврона бойцами: видео бригады

Почему новобранцам перед службой важно решить все проблемы дома

Будем говорить откровенно – для кого-то армия становится способом убежать от проблем. Например, разошелся с любимым человеком и сгоряча решил пойти в армию. Но если изучать требования "Азова" к кандидатам, у вас четко прописано, что новобранцу, прежде чем присоединяться к бригаде, нужно решить все проблемы дома. Эта норма существовала у вас изначально или она появилась после различных случаев на практике?

Мы действуем по практике иностранных армий, в которых есть специальные группы по социальной работе с военнослужащими, с членами их семей. В "Азове" также есть такая группа и создана она для того, чтобы решать проблемы, которые случаются в семьях.

Боец, у которого есть домашние проблемы с родными, если у него больные родственники или что-то другое, не будет полностью думать о боевых задачах, которые будут перед ним ставить. Соответственно, он будет думать о своих семейных проблемах. А бригада, со своей стороны, может ему помочь. Однако важно понимать еще и приоритетность помощи, которая может быть предоставлена.

В бригаде есть много бойцов, которые до сих пор в плену, и их семьям также надо помочь. Есть много раненых, которые нуждаются в протезировании. Есть те, у кого определенные семейные проблемы. Поэтому приоритетно помощь будет предоставляться бойцам, которые уже есть в бригаде. И только после того группа социальной работы, в частности "Азов.Сопровождение", может помогать решать проблемы новобранцев. Собственно, поэтому мы и говорим: "Ребята, девушки, пожалуйста, решите свои проблемы в гражданской жизни и приходите к нам уже готовые к выполнению задач. Потому что нам необходимы бойцы буквально на вчера".

Как квалифицированные командиры и задачи влияют на добровольцев бригады

Мы с вами уже упоминали о том, что у "Азова" достаточно высокие требования к новобранцам. Несмотря на это, немало людей целенаправленно готовятся присоединиться именно к вашей бригаде. Как считаете, почему так происходит? Почему добровольцы сознательно выбирают сложный путь, чтобы только попасть в "Азов"?

"Азов", прежде всего, является элитной бригадой специального назначения. Подразделение известно своей победой еще с 2014 года, известно боевыми операциями, которые были осуществлены и до полномасштабного вторжения, и во время него. Люди помнят, как "Азов" боролся в Мариуполе, знают, как сражался в Серебрянском лесу, и знают, что сейчас делает в Нью-Йорке. И, собственно, важным пунктом является квалифицированное командование бригады, которое очень профессионально планирует боевые операции, во время которых на самом деле имеем минимальные потери.

Возможно, вы помните исследования, в которых людей спрашивали о том, что их отталкивает от службы в армии. И у некоторых были фразы о неквалифицированных командирах. Собственно, в "Азове" этот фактор отсутствует. Наши командиры, которые руководят людьми, знают свое дело и его делают более чем на 120%. Это однозначно.

Сам факт службы в "Азове" уже означает то, что ты будешь делать то дело, которое ты хочешь делать. То есть никто никого пачками не будет отправлять на какое-то боевое задание, если он не является специалистом по определенному направлению. Например, ни один повар не будет отправлен в окопы, потому что там не хватает людей. Ни один бухгалтер не пойдет затыкать какую-то дыру в составе какого-то резервного взвода. Люди должны делать то, на что они учились, ведь от этого будет больше всего их польза.

Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко на тактических учениях бойцов / Фото бригады

Кстати, основной возрастной диапазон добровольцев, которые приходят в "Азов", 18 – 35 лет. То есть это молодые, заряженные ребята, которые только начинают свой путь.

А еще – "Азов" медийная бригада, но мы не можем просто запускать рекламу, которая будет хайповой. Мы не можем показывать то, чего нет. Соответственно, мы не можем не отвечать за свои слова. Мы должны соответствовать тому уровню, который у нас есть, и все к нему должны тянуться.

Уровень нашего военного должен быть высоким: "Вы – представитель "Азова", вы не можете позволить себе публичные вещи, что будут вредить имиджу бригады. Поэтому придя в бригаду, вы буквально берете ответственность за нее, за тех, кто положил жизнь, нося азовский шеврон, и за тех, кто творил победы".

Стоит ли снижать возраст мобилизованных до 18 лет и какова эффективность молодежи на войне

Вы упомянули о возрасте добровольцев и действительно, в "Азове" есть много бойцов, которым и 18, и 20, и 22 года. Как думаете, нужно ли Украине снижать возраст мобилизованных или все же оставить так как есть – с правом мужчинам до 25 мобилизоваться добровольно? И есть ли разница между бойцами в 18 лет и условно 25 – 27?

У нас бригада буквально состоит из молодежи возрастом 18 – 35 лет. И, как правило, такая молодежь наиболее эффективно воюет. Давайте не сравнивать 18-летнего парня в полном расцвете сил, который как раз и является прототипом пехоты, которая готова на полную вырывать из себя эффективность и уничтожать врага, и 55-летнего мужчину, от которого на поле боя будет гораздо меньше эффективности.

Почему в "Азове" есть столь победоносная история? Потому что ее создавала молодежь. Молодежь от 18 до 25 лет. Чем старше человек, тем меньше физических нагрузок он может выдержать, тем менее креативным он будет в бою. Конечно, опыт может быть в любой ситуации, однако конкретно эта молодежь создает историю и воюет не покладая рук. Поэтому на молодежи в "Азове" акцент был всегда и будет. И в боевых действиях эта молодежь будет всегда, потому что у нее больше задора в глазах, она наиболее мотивирована и готова уничтожать врагов нашего государства уже сегодня.

Поэтому присоединение к бригаде людей в возрасте 18 – 25 лет всегда было в тенденции. И мы всегда будем принимать такую молодежь, будем ее поддерживать и учить.

Подготовка к тому, чтобы присоединиться к бригаде, все-таки занимает немало времени. Но обычно будущие кандидаты больше внимания уделяют именно физической подготовке и не всегда, например, моральной. Бывает ли так, что человек с отличной физической подготовкой может выполнить любые необходимые нормативы, но морально не готов, и поэтому ему не удается пройти подготовку до конца и попасть в бригаду?

Необходимо понимать, что инструкторы на курсе базовой боевой подготовки есть для того, чтобы рекрут дошел до своего пика, до такого морального потрясения, к тем возможностям, о которых он даже и не думал. И преодолевая этот моральный аспект, он становится сильнее.

Конечно, есть такие добровольцы, которые его не преодолевают, поэтому они в основном ударяют в колокол. Однако они все равно в дальнейшем попадают в подразделения и работают с другими бойцами, которые их вдохновляют.

Расскажу вам пример со своей службы – когда я впервые попал в зону боевых действий, это был только 2014 год. Тогда началась боевая операция, а я вижу, как мои ребята начинают смеяться, что-то выкрикивать. Я не понимал, что происходит, но потом увидел, что такая реакция гораздо лучше, чем разведение паники. То есть морально сильные бойцы будут распространять этот свой положительный моральный аспект на тех, у кого он слабее.



Юрий "Милан" Гаврилишин / Фото бригады, предоставленное 24 Каналу

Могут ли военные из других подразделений перейти в "Азов"

Но к "Азову" желают присоединиться не только гражданские, а и действующие военнослужащие из других подразделений. Отличается ли процесс присоединения к бригаде в таком случае?

У "Азова" есть два блока подготовки базового курса: блок А и блок Б. Блок А – для военнослужащих, переведенных из других частей, для специалистов и для тех, кто имеет опыт боевых действий. Все они автоматически переходят в блок А, где изучают общевойсковые предметы, которые будут необходимы для их любой служебно-боевой деятельности: тактическая, боевая подготовка, инженерно-системная подготовка, тактическая медицина и так далее. То есть вся база, необходимая в любом случае.

Однако физическая нагрузка в блоке А минимизирована, она больше для поддержания состояния бойца.

Что касается гражданских, которые совершенно не знают, что такое военная служба, то они автоматически попадают на блок Б. Там их физически и морально готовят к военной службе.

Боевые учения новобранцев в "Азове" / Фото бригады, предоставленные 24 Каналу

А были ли все же прецеденты, когда действующий военный хотел перевестись к вам, но не проходил этот блок А?

Конечно, были и такие случаи. Были военные, которые приходили и говорили, что уже прошли "и Рим, и Крым", и им больше ничего не нужно. Однако на практике для усвоения и проверки знаний рекруты часто проходят вступительный контроль – это тестирование навыков и понимание, надо ли человеку реально блок А или блок Б, или его навыки действительно на хорошем уровне, и может ли он сразу попасть в подразделение.

В гражданских профессиях часто существует принцип, что легче взять не очень осведомленного человека и научить его всему с нуля, то есть под себя и свои потребности, чем переучивать кого-то с опытом, полученным в другом месте. Как это работает в военном деле? Легче научить рекрута, который пришел из гражданской жизни? Или лучше, условно, переучить военного из другого подразделения, где все-таки могли быть другие порядки, принципы, специфика работы и так далее?

Обе истории на самом деле являются сложными. Первая, потому что человека надо по факту вылепить с нуля. И это сложно. Особенно, если нет системы подготовки этого бойца. К счастью, в "Азове" она есть и мы можем буквально воспитывать бойцов под нужды бригады – как в контексте национально-патриотического воспитания, так и в контексте боевой подготовки.

Однако с офицерами, которые хотят переводиться в бригаду, все же есть много нюансов. Мы абсолютно не знаем об управлении, которое они использовали в своих бригадах. Не знаем, как они учились. Мы не можем оценить уровень знаний человека, навыков и того, как он будет управлять в "Азове". В таком случае даже переобучение не поможет. На это нужен колоссальный ресурс, поэтому "Азов" и придерживается традиции воспитывать своих офицеров из тех бойцов, которые прошли путь от рядового до офицера. Ярким примером является командир бригады "Редис", который в 2014 году был простым линейным бойцом, гранатометчиком, и во время службы вырос до командира бригады.

Переучивать бойцов в офицерский состав возможно, и это не плохо, ведь они имеют какой-то опыт. Очень классно, если этот опыт приобретен во время обучения в европейских странах – в Норвегии, Германии, Великобритании. Этот опыт мы учитываем. Однако, как показывают реалии войны, курс, который предлагает "Азов", является достаточно гибким и адаптированным под те реалии, которые будут необходимы на службе. Поэтому проходить его в любом случае придется.

Могут ли мужчины, которых мобилизовали ТЦК, пойти в "Азов"

А могут ли в "Азов" присоединиться те, кого уже мобилизовали через ТЦК?

Мобилизованные через ТЦК могут присоединиться в ряды бригады. Однако, если эти новобранцы попадут в распределительный центр, где их отправят на конкретное направление, мы уже человека забрать не сможем. Соответственно, когда военнообязанный получает повестку явиться в ТЦК, в таком случае мы можем перехватить его, предложить службу и оформлять в бригаду даже через тот же ТЦК, в который он должен был появиться.

Но есть кейсы, когда уже будучи в ТЦК, возможно, даже "бусифицированным", человек понимает, что его лишили выбора и звонит к нам в колл-центр с просьбой принять в ряды "Азова". В таких случаях мы еще можем способствовать тому, чтобы побороться за человека и все-таки в конечном итоге присоединить к нам.

Как "азовцы" становятся кумирами новобранцев и влияют на них

К сожалению, сотни бойцов "Азова", которые в свое время были костяком бригады, до сих пор остаются в плену после выхода из "Азовстали" в мае 2022 года. Как удалось восстановить силы бригады за такой довольно недолгий промежуток времени?

Это колоссальная заслуга всех бойцов, которые проходят службу в бригаде. Они хотели быть причастными к истории под названием "Азов". Они хотели исповедовать те же традиции, которые есть в "Азове", и иметь причастность ко всему, что с ним связано.

Поэтому "Азов" на самом деле и до полномасштабного вторжения не имел большой проблемы с кандидатами. Однако требования на тот момент были на самом деле большими. И личный состав, который мы видели в Мариуполе, показал себя чрезвычайно эффективным и продемонстрировал ту победу, которая вдохновляет, поэтому и другие так же хотят ее творить.

Большинство азовцев, которых удается обменять, даже после плена возвращаются в строй в бригаду. Добавляет ли это дополнительной мотивации новобранцам, ведь у них появляется возможность работать бок о бок с легендарными командирами и бойцами? Например, с "Редисом", "Тавром", "Лемком", "Химиком", "Раз-Два" и другими.

Конечно, были рекруты, которые прямо приходили в центр и говорили: "Я хочу в такое-то подразделение, потому что там есть мой кумир. Я хочу служить там, я хочу быть под его руководством". То есть новобранец изучал этот вопрос, медийно уже давно познакомился с нашим бойцом, увидел его победу. Возможно, он видел интервью и понял, что его кумир подходит ему по психотипу и с ним будет приятно служить.

Некоторые медийные азовцы действительно мотивируют рекрутов, и запросы на целенаправленное попадание к ним в подразделение – они есть. Это на самом деле достаточно положительный момент.

"Редис" и "Милан" с бойцами "Азова" / Фото бригады, предоставленное 24 Каналу

Могут ли женщины присоединиться к "Азову"

Мы уже говорили о том, что к "Азову" хотят и могут присоединяться разные люди. А как насчет женщин? Часто получаете заявки от женщин, которые также желают стать частью бригады?

Это интересный вопрос. На самом деле, проводя обучение, профориентационные мероприятия или другие ивенты среди гражданских, я часто смотрю на заявки, которые они оставляют. И могу сказать, что есть большое количество женщин, которые по тем или иным причинам хотят попасть на наше мероприятие: кто-то хочет улучшить свои знания и навыки, кто-то просто всегда мечтал на нем быть, а кто-то действительно хочет присоединиться к бригаде.

И забегая на и так уже очевидный вопрос: берем ли мы женщин в "Азов? Да, берем. Однако к ним такие же требования, как и к мужчинам. И если женщина не смогла пройти какие-то определенные испытания, это совершенно нельзя списывать на сексизм или что-то другое. Мы – военное подразделение и наши требования вполне обоснованы.



Обучение "Азова", на которое приходят и мужчины, и женщины / Фото бригады

"Поздно будет, если россияне дойдут до Львова": почему все еще надо присоединяться к Силам обороны

Перед нашим разговором я наткнулся на видео в ТикТок, где один парень рассказывал, что мобилизуется в "Азов" и уже скоро отправится на обучение. И под этим видео было немало комментариев, которые можно разделить на 2 типа. Первые спрашивают, где он был более 2 лет и почему присоединяется к армии только сейчас, а другие – зачем это ему вообще? Все эти настроения, которые существуют в обществе, в близком окружении, могут давить на потенциальных новобранцев. Окружение изменить сложно, но можете ли что-то посоветовать людям, на которых влияет такое давление, что вот "поздно идти" или "уже не нужно"?

Я хочу сказать следующее: поздно будет, если россияне продвинутся во Львов, в Ивано-Франковск, в Луцк. Тогда будет точно поздно. И для того, чтобы этого не произошло, необходимо присоединяться к войску сейчас, чтобы сохранить украинскую государственность и приближать победу Украины над оккупантом.

Мне, например, достаточно остро запомнился момент со службы, когда я приехал домой во время очередной ротации.

Мои, скажем так, друзья говорили: "Ну, я пойду служить тогда, когда оккупанты дойдут до Ивано-Франковской области". Но, друг, когда они дойдут до Ивано-Франковской области, уже не будет Украины. За что ты хочешь бороться? За Ивано-Франковскую область? Это просто утопия, это неосознание людьми, что такое государство. Неосознание территориальной целостности и абсолютное неосознание своего гражданского долга перед государством. То есть человек живет в каком-то своем пузыре в Ивано-Франковской области и совершенно не понимает, почему победа государства на самом деле важна.

Поздно, в любом случае, не будет. Но чем быстрее мы будем получать эту победу, приходить в Силы обороны Украины, будем учиться чему-то новому, изучать новые образцы вооружения, тактику, стратегию войны, тем быстрее мы будем приближать нашу победу. В противном случае, перекладывая ответственность на военных и думая, что это кто-то сделает, мы победу, по моему мнению, не приблизим.

К сожалению, настроения общества на третий год полномасштабной войны очень турбулентные – у нас много конфликтов, много претензий, недоразумений. Среди людей распространяются какие-то пацифистские настроения. Насколько такое изменение общественных настроений влияет на количество желающих стать частью "Азова"?

На самом деле, сравнивая даже с другими годами, тот человеческий ресурс, те кандидаты, которые в дальнейшем становятся рекрутами, – их качество уже не то, которое было. То есть все добровольцы, которые были идейными, с высоким уровнем национально-патриотического воспитания, они либо уже давно здесь, либо погибли или ранены и больше не могут выполнять никаких задач. Но они остаются в подразделении, потому что хотят быть полезными.

И вопрос мотивации на самом деле является важным. 22-й год – как по мне, в информационном пространстве был несколько провальным годом. С одной стороны, по сравнению с другими годами, до 2022 года, мы стали лучше понимать, что такое вражеская пропаганда и как противодействовать ей. Однако в контексте успокоения людей, отголоски можем слышать до сих пор. Люди совершенно не понимают, чего стоят Силам обороны Украины те отвоеванные или потерянные территории. Когда люди читают слова о том, что "там-то были боевые столкновения, обстрелы, происходили какие-то штурмовые действия", они совершенно не осознают, какой ценой написаны эти слова и что за ними скрывается.

Надо учиться политической образованности, военной образованности и понимать, что же там происходит. Не отгораживать себя от этого, а наоборот – стараться вникать, помогать. Как-то я уже говорил, что люди, которые думают, что они задонатили какую-то сумму денег, 500 гривен в месяц например, и говорят "оставьте меня в покое", – нет, друг, на этом оно не заканчивается. Ты не откупаешься от армии. Ты должен ей способствовать. Ты должен проявлять инициативу.

Как решить проблемы с мобилизацией в Украине

В последнее время тема мобилизации снова вызвала волну обсуждений в обществе, ведь недавно представители ТЦК массово проверяли документы мужчин и на концертах, и в ресторанах, и в других публичных местах. Какие вы видите сейчас пути решения проблемы с мобилизацией, привлечением к армии, чтобы на фронте хватало людей?

Учитывая динамику современной российско-украинской войны, людей на фронте не будет хватать. Однако существует проблема необученности личного состава в армии, плохой подготовки, которая снижает, собственно, саму возможность выживания солдата на поле боя. Сколько бы людей не взять на подобных рейдах, сколько бы их не привлечь в армию, их коэффициент полезного действия будет чрезвычайно низким.

Гражданскому населению не разъяснено, где они будут служить, под чьим командованием, какую должность будут занимать и будет ли соответствовать она их реальным навыкам, умениям, которые они имели в гражданской жизни или получают в учебном центре. То есть не пошлют ли человека штурмовать посадки, если он на должности повара? Это тоже важно для гражданских. А еще им важен диалог и важно получить выбор и приносить определенную пользу там, где можно быть наиболее эффективным.

Действительно, пехота в государстве необходима. Она была и всегда будет в дефиците. Однако качественную пехоту можно получить только путем эффективной подготовки. Например, в "Азове" тот боец, который прошел обучение в учебном центре ВСУ, все равно будет проходить определенный блок подготовки в самой бригаде. Мы не можем гарантировать любой уровень подготовки через учебный центр. Поэтому в бригаде ребята проходят базовый курс боевой подготовки именно для получения этого показателя качества, который необходим в боевых действиях в современных условиях.

По вашему мнению, нужна ли принудительная мобилизация всех военнообязанных?

Здесь вопрос заключается в том, что мы понимаем под словом "принудительно". То есть когда мы будем тащить человека через половину улицы и он будет кричать: "Люди, помогите!", – это не правильно. Соответственно, чем отличается работа ТЦК и рекрутинговых центров, которые, например, есть в нашей бригаде? Мы даем людям выбор прийти самому и выбрать то направление, которое будет максимально интересным и на котором можно будет максимально раскрыть свой потенциал и уничтожать врага. Принудительно абсолютно никого не заставляют выполнять те обязанности, которые он не обучен и не умеет делать.

Однако сознание граждан Украины является низким. И здесь мы можем вернуться к предыдущему вопросу – с гражданскими отсутствует диалог. Собственно, из-за отсутствия диалога, объяснений и ответов на вопросы, которые их интересуют, мы получаем такие результаты, как затягивание людей в бусики или так называемой "бусификацию".

Из-за этой сложной ситуации с мобилизацией государство планирует ввести экономическое бронирование для мужчин, которые платят высокие налоги. Как вы относитесь к этому и не считаете, что это будет неким откупом от службы?

Относительно откупа, я считаю, что это несправедливо по отношению к социальным слоям населения. Мы должны осознавать то, что есть разные люди с разным уровнем достатка. Соответственно, мы можем потерять баланс между такими понятиями как бедные и богатые и получим систему, где бедные будут воевать, а богатые – не будут.

Экономическое бронирование в государстве должно осуществляться не по сумме, которую люди готовы заплатить, а по приоритетности задач, которые поставлены тому или иному предприятию или работникам. То есть инфраструктура, которую важно поддерживать. Есть бизнес, который должен работать. Есть определенные сферы, где критически необходимо держать работников независимо от того, являются ли это люди с большим уровнем достатка или низким. Это не должно никоим образом идти сквозь призму суммы, которую надо заплатить.

И напоследок – что бы вы хотели сейчас сказать потенциальным рекрутам?

Любой, кто сомневается в своем выборе, кому недостаточно информации, кто считает, что его уровень подготовки низкий, кто считает, что он слишком стар или слишком молод, всегда найдет свое место в подразделении. А мы будем способствовать, помогать и учить, как не погибнуть за наше государство, а как уничтожать врага за это государство.

Незнание – это страх. И это незнание мы, собственно, у человека заберем. Мы дадим ему знания, мы дадим ему навыки, и подготовим к тем реалиям, с которыми человек на самом деле столкнется без розовых очков.