Вечером 25 октября Россия атаковала столицу ударными дронами. Под атакой оказались многоэтажка в Соломенском районе.
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Есть также пострадавшие
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. К счастью, пожар удалось локализовать и оперативно ликвидировать.
Погибла девочка 2009 года рождения,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, известно, что пострадали 5 человек. Четырем оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали.
На месте для жителей дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи.
У Киевской городской прокуратуре также подтвердили гибель 14-летней девочки. Она находилась в одной из квартир, где произошел пожар.
14-летняя девочка погибла в квартире, где был пожар / Фото Киевской городской прокуратуры
"Установлено, что 25 октября 2024 года около 21 часа в результате атаки российских в БпЛА на столицу в 24-этажном доме в Соломенском районе возник пожар в двух квартирах на 20 и 21 этажах, а также частично повреждены квартиры с 17 по 21 этаж", – написали в прокуратуре.
Там также отметили, что под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Прокуратура расследует очередное военное преступление россиян в Киеве / Фото Киевской городской прокуратуры
На месте работают спасатели и правоохранители. Точное количество пострадавших лиц устанавливается.
Что известно об атаке многоэтажки в Киеве
- В Киеве вечером 25 октября вечером прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Тогда по вражеским объектам работала наша ПВО.
- Впоследствии стало известно, что вражеский дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе. Там был пожар на верхних этажах, а также на месте попадания образовалась дыра.
- Экстренные службы работают на месте происшествия, чтобы ликвидировать последствия попадания. Из этого дома эвакуировали более 100 человек.
- Стоит отметить, что впоследствии прозвучал отбой воздушной тревоги в Киеве. Но уже в 00:10 в столице снова прогудели сирены из-за угрозы "Шахедов".