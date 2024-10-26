Вечером 25 октября Россия атаковала столицу ударными дронами. Под атакой оказались многоэтажка в Соломенском районе.

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Есть также пострадавшие

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. К счастью, пожар удалось локализовать и оперативно ликвидировать.

Погибла девочка 2009 года рождения,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что пострадали 5 человек. Четырем оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали.

На месте для жителей дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи.

У Киевской городской прокуратуре также подтвердили гибель 14-летней девочки. Она находилась в одной из квартир, где произошел пожар.



14-летняя девочка погибла в квартире, где был пожар / Фото Киевской городской прокуратуры

"Установлено, что 25 октября 2024 года около 21 часа в результате атаки российских в БпЛА на столицу в 24-этажном доме в Соломенском районе возник пожар в двух квартирах на 20 и 21 этажах, а также частично повреждены квартиры с 17 по 21 этаж", – написали в прокуратуре.

Там также отметили, что под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.



Прокуратура расследует очередное военное преступление россиян в Киеве / Фото Киевской городской прокуратуры

На месте работают спасатели и правоохранители. Точное количество пострадавших лиц устанавливается.

Что известно об атаке многоэтажки в Киеве