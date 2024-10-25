ГСЧС и местные паблики показали жуткие кадры пожара в многоэтажке. По дому ударил дрон или его обломок, в результате атаки загорелись верхние этажи.

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Сколько людей погибли и пострадали от атаки "Шахедом" на Соломенке

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах. 43 спасатели и 11 единиц пожарно-спасательной техники локализуют огонь.

Виталий Кличко рассказал, что продолжается эвакуация, спасатели вывели из здания более ста человек. А психологи ГСЧС помогли 12 людям.

На 22:41 25 октября известно о двух пострадавших в доме в Соломенском районе. Обоим медики оказали помощь на месте. Бригады скорой дежурят возле дома.

К сожалению, в 23:07 Виталий Кличко написал, что один человек погиб. Четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте. Пожар локализовали, а спасательно-поисковая операция продолжается.

"По предварительной информации, у пострадавших острая реакция на стресс. Повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Спасатели локализовали пожар квартир на 20 и 21 этаже", – добавили в ГСЧС.

В 23:37 Кличко сообщил о пяти пострадавших, один из них в больнице.

24 Канал будет дополнять эту новость новой информацией. Напоминаем, что важно помнить о правилах безопасности и пройти в безопасное место или хотя бы спрятаться за две стены. Мониторинговые каналы писали, что последние несколько дней вражеские дроны-камикадзе летят очень низко, поэтому их не всегда вовремя можно обнаружить. Позаботьтесь о себе!