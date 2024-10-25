Сейчас на месте попадания в Киеве работают экстренные службы и правоохранители. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Как выглядел прилет вражеского Шахеда в Киеве

В ГСЧС рассказали, что вечером 25 октября враг совершил очередную атаку на Киев. В результате обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах.

Сейчас продолжается локализация пожара. На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники. Информация о пострадавших уточняется,

– написали спасатели.

Кроме того, в службе также показали последствия вражеской атаки на столицу.

Пожар в многоэтажке в Киеве 25 октября после атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС