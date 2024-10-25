Вечером 25 октября в Киевской области могли слышать взрывы, также ПВО работает в столице. Ранее стало известно о запуск "Шахедов" по Украине.

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Работают силы ПВО

В Киевской военной администрации сообщили о движении дронов на Киевщине. По ним работают силы противовоздушной обороны. Защитники неба делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность людей.

Перед этим Воздушные силы сообщали о движении ударных дронов-камикадзе в Киевскую область. также об этом писали мониторинговые каналы.

Там также отметили, что, что нельзя фиксировать работу ПВО. Эту информацию нельзя распространять в сети, ведь это может помочь врагу.

В Киеве также прогремели взрывы

В столице также было громко. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.

В КГВА рассказали, что там по целям также работают силы противовоздушной обороны.

Кроме этого, там напомнили, что до конца воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.