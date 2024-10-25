Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале. Кроме этого также обсудили ряд важных вопросов в других отраслях нашего государства.

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Что сказал Зеленский нового о внутреннем Плане победы

Владимир Зеленский рассказал, что 25 октября он провел длительное совещание с военными, представителями разведки, секретарем СНБО, чиновниками и Офисом Президента. Сейчас касалась итогов его недавней встречи с представителями гражданского общества.

Ключевые вопросы – о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем привлечь гражданское общество к работе над внутренним Планом победы,

– сказал украинский лидер.

Также Зеленский поручил ГУР вместе с СБУ особенно заняться вопросами по освобождению из российского плена гражданских лиц.

Зеленский провел совещание, где обсуждали и внутренний План победы / Фото Офиса Президента

"Сейчас по этому результаты недостаточны", – отметил президент.

Кроме этого, на совещании проработали вопрос некоторых законодательных изменений, которые нужны, а также санкционной политики и нашей дипломатии. Зеленский пообещал, что через несколько недель он заслушает соответствующие результаты.

К слову, Владимир Зеленский 24 октября подтвердил разработку внутреннего Плана усиления Украины. Этот документ касается фронта, оборонно-промышленного комплекса, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей.