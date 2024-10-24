Над разработкой аналога Плана победы сосредоточатся чиновники, военные и представители Офиса президента. Об этом сообщает издание NV со ссылкой на информированный источник на Банковой.

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К разработке документа привлекут общественность

Кроме чиновников, военных и представителей ОП, Зеленский решил привлечь к разработке документа также и представителей общественности.

В целом подготовку плана будет контролировать секретарь СНБО Александр Литвиненко,

– пишет NV.

Первые наработки по плану, ориентированного на внутренние дела Украины, ожидается уже в ближайшие недели, а целостный образец документа должен быть готов до конца 2024 года.

"План будет направлен на то, чтобы внутренне усилить Украину, определить основные направления работы, которые надо в это время реализовать, и обеспечить максимальное единство внутри государства", – рассказал изданию источник в Офисе президента.

Утверждают, что это будет комплексный документ, который будет ориентирован на оборону, экономику, политику, противодействие российской пропаганде и тому подобное.