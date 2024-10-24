Над розробленням аналога Плану перемоги зосередяться урядовці, військові та представники Офісу президента. Про це повідомляє видання NV з покликанням на поінформоване джерело на Банковій.

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До розробки документа залучать громадськість

Окрім урядовців, військових та представників ОП, Зеленський вирішив долучити до розробки документа також й представників громадськості.

Загалом підготовку плану контролюватиме секретар РНБО Олександр Литвиненко,

– пише NV.

Перші напрацювання щодо плану, орієнтованого на внутрішні справи України, очікується уже найближчими тижнями, а цілісний зразок документа має бути готовий до кінця 2024 року.

"План буде спрямований на те, щоб внутрішньо посилити Україну, визначити основні напрями роботи, які треба в цей час реалізувати, і забезпечити максимальну єдність всередині держави", – розповіло виданню джерело в Офісі президента.

Стверджують, що це буде комплексний документ, який буде орієнтований на оборону, економіку, політику, протидію російській пропаганді тощо.