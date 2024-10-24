Владимир Зеленский сказал, что пока в Казани проходил саммит БРИКС там могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине. В то же время раздаются призывы о якобы "недопущении напряжения".

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Победит не преступник

Украинский лидер подчеркнул, что Устав ООН – это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну.

И сейчас когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани, и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем – победит не преступник,

– подчеркнул он.

По словам Зеленского, в войне победит тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН.

Ранее аналитики Института изучения войны отметили, что России не удалось объединить страны БРИКС против Украины. В итоговой декларации войну в Украине упомянули всего один раз.