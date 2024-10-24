Об этом президент Зеленский заявил на третьем парламентском саммите Крымской платформы в четверг, 24 октября. Заседание проходит в столице Латвии Риге и собрало делегации из более 40 стран мира.

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"План победы имеет целью лишить Россию альтернатив"

Только после реализации Плана победы и участия России в Саммите мира мир увидит действенность Устава ООН.

"Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", – сказал президент Украины.

Он также отметил, что План победы имеет целью лишить Россию любых альтернатив, на которые она рассчитывает. В документе говорится только о справедливом мире.

Зеленский уточнил, что означают пункты Плана победы:

первый – геополитика и приглашение Украины в НАТО,

второй – оборона,

третий – сдерживание России,

четвертый – экономическое сотрудничество,

пятый – безопасность.

Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но надо заставлять их сделать это. То есть надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции,

– подчеркнул президент Зеленский.