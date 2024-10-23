Об этом РБК-Украина рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Предыдущий план направлен на партнеров, а новый – исключительно для Украины.

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Второй План победы для Украины

Издание ВВС сообщило, что Владимир Зеленский якобы поручил разработать предложения для так называемого внутреннего Плана победы. Отмечается, что этот документ будет касаться внутренних решений в различных сферах – военно-промышленный комплекс, оборона, экономика, социальная политика и другие.

Михаил Подоляк пояснил, что План победы, представлен ранее, направлен на партнеров. Он содержит обоснованные объяснения, какие виды оружия нужны Украине и которые она не может изготовить самостоятельно. В то же время есть вторая составляющая – мобилизация самой Украины.

Подоляк отметил, что помощь партнеров и внутренняя работа – это параллельные процессы.

И он (Зеленский – 24 Канал) хочет получить четкие структурные объяснения, кто отвечает за то или иное направление. Что на этом направлении в течение такого-то календарного срока может быть сделано с учетом необходимости,

– объяснил советник.

По словам Подоляка, для украинцев нужно объяснить, как должна работать экономика во время войны. Украине нужна стимуляция внутреннего рынка, что в этой экономике должны делать органы и тому подобное.