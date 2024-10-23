Об этом пишет ВВС Украина со ссылкой на собственные источники во власти. Журналисты добавляют, что президент уже дал поручение органам власти.

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Украина готовит еще один план на время войны

Журналисты ВВС Украина сообщили, что Зеленский готовит дополнительный план на время войны, и президент уже поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий. Как пишут в СМИ, этот план должен помочь выстоять Украине в условиях войны, и он не является альтернативой Плану победы.

Источники сообщили, что говорится о документе, который будет касаться исключительно внутренних решений Украины в сферах обороны, экономики, социальной политики военно-промышленного комплекса и тому подобное.

Президент уже дал поручение по разработке этого плана. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года. Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны,

– рассказали источники ВВС Украина.

Ранее Владимир Зеленский представил План победы западным партнерам и в Верховной Раде. Известно, что документ содержит 5 пунктов и 3 секретных приложения. Среди пунктов – приглашение Украины в НАТО, вопросы обороны и сдерживания врага, стратегический экономический потенциал и послевоенное время.

Кроме того, доступ к секретным приложениям Плана победы имеют лишь некоторые партнеры. К примеру, третий пункт о неядерном сдерживании имеет приложение, доступ к которому имеют только США, Великобритания, Франция, Италия и Германия.