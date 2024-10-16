Советник глава Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал, что План предусматривает больше ракет ATACMS и Storm Shadow и разрешение стрелять ими по военным целям в глубине России. Что рассказывает президент Украины о плане победы – читайте в тексте 24 Канала.

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Что рассказывает Зеленский о Плане победы Украины

По словам президента, план состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. Глава государства подчеркнул, что если все будет идти по плану, то войну можно закончить до конца следующего года.

Мы должны изменить обстоятельства, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет Путин,

– сказал Зеленский.

Первый пункт плана касается приглашения Украины в НАТО сейчас. По словам Зеленского, это станет "свидетельством решительности" и покажет, как партнеры видят Украину в архитектуре безопасности.

Второй пункт касается укрепления обороны. Он включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и снятие ограничений на использование оружия; доступ к разведданным партнерам.

Третий пункт – сдерживание. Речь идет о размещении комплексного неядерного сдерживающего пакета, который защитит от российской агрессии и сузит ее возможности.

Четвертый пункт – это развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.

Важно! Второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые уже представили партнерам.

Пятый пункт является послевоенным, чтобы обеспечить безопасность. Речь идет о том, что после окончания войны украинские военные могут применять свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США смогут заменить украинские военные.