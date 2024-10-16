Радник глава Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що План передбачає більше ракет ATACMS і Storm Shadow та дозвіл стріляти ними по військових цілях у глибині Росії. Що розповідає президент України про план перемоги – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що розповідає Зеленський про План перемоги України

За словами президента, план складається з 5 пунктів і 3 таємних додатків. Глава держави наголосив, що якщо все "буде йти за планом", то війну можна закінчити до кінця наступного року.

Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася безвідносно від того, що хоче Путін,

– сказав Зеленський.

Перший пункт плану стосується запрошення України в НАТО зараз. За словами Зеленського, це стане "свідченням рішучості" і покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки.

Другий пункт стосується зміцнення оборони. Він включає операції у визначених місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та зняття обмеження на використання зброї; доступ до розвідданих партнерів.

Третій пункт – стримування. Йдеться про розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від російської агресії і звузить її можливості.

Четвертий пункт – це розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

Важливо! Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які вже презентували партнерам.

П'ятий пункт є післявоєнним, щоб гарантувати безпеку. Йдеться про те, що після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові.