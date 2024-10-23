Про це РБК-Україна розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Попередній план направлений на партнерів, а новий – виключно для України.

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Другий План перемоги для України

Видання ВВС повідомило, що Володимир Зеленський нібито доручив розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану перемоги. Зазначається, що цей документ стосуватиметься внутрішніх рішень у різних сферах – військово-промисловий комплекс, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

Михайло Подоляк пояснив, що План перемоги, представлений раніше, направлений на партнерів. Він містить обґрунтовані пояснення, які види зброї потрібні Україні і які вона не може виготовити самостійно. Водночас є друга складова – мобілізація самої України.

Подоляк зазначив, що допомога партнерів та внутрішня робота – це паралельні процеси.

І він (Зеленський – 24 Канал) хоче отримати чіткі структурні пояснення, хто відповідає за той чи інший напрямок. Що на цьому напрямку протягом такого-то календарного терміну може бути зроблено з урахуванням необхідності,

– пояснив радник.

За словами Подоляка, для українців потрібно пояснити, як має працювати економіка під час війни. Україні потрібна стимуляція внутрішнього ринку, що в цій економіці мають робити органи і тому подібне.