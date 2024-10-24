На днях СМИ писали о том, что Владимир Зеленский готовит дополнительный план на время войны, сосредоточенный на внутренних действиях Украины в сферах обороны, экономики и социальной политики. Подводя итоги Ставки, президент подтвердил намерение создания еще одного плана.

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План усиления Украины

Так, глава государства сообщил, что поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины.

Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты,

– подчеркнул политик.

По его словам, это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. "За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", – уточнил президент.

Укрепление обороны и подготовка к зиме

Кроме того, Зеленский рассказал, что на Ставке обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, обновления и работы с партнерами. В частности, долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше устойчивости.

Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет о строительстве фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены,

– отметил президент.