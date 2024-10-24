По данным украинской разведки, Ким Чен Ын и Владимир Путин еще в июне 2024 года подписали секретный документ. Согласно ему, Северная Корея обязалась предоставить России вооружение и людей, а страна-агрессор в свою очередь – деньги и технологии.

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Что говорят в Китае

Представитель МИД Китая Линь Цзинь на брифинге 24 октября заявил, что ему ничего не известно о пребывании северокорейских войск в России, передает Reuters. Чиновник добавил, что "китайская сторона не в курсе ситуации".

Позиция Китая по украинскому кризису была последовательной и четкой, и мы надеемся, что все стороны будут способствовать деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательства найти политическое решение,

– подчеркнул Линь Цзинь.

К слову, в США наконец признали присутствие войск КНДР в России. В частности, речь идет о по меньшей мере 3 000 солдат, переброшенных на территорию страны-агрессора до середины октября.