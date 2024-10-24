За даними української розвідки, Кім Чен Ин та Владімір Путін ще у червні 2024 року підписали таємний документ. Відповідно до нього, Північна Корея зобов'язалася надати Росії озброєння та людей, а країна-агресорка своєю чергою – гроші та технології.

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Що кажуть у Китаї

Речник МЗС Китаю Лінь Цзінь на брифінгу 24 жовтня зяявив, що йому нічого не відомо про перебування північнокорейських військ в Росії, передає Reuters. Посадовець додав, що "китайська сторона не в курсі ситуації".

Позиція Китаю щодо української кризи була послідовною та чіткою, і ми сподіваємося, що всі сторони сприятимуть деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов’язання знайти політичне вирішення,

– наголосив Лінь Цзінь.

До слова, у США нарешті визнали присутність військ КНДР у Росії. Зокрема, йдеться про щонайменше 3 000 солдатів, перекинутих на територію країни-агресорки до середини жовтня.