За словами очільника української розвідки, вже до листопада у війні в Україні братимуть участь щонайменше 11 000 військових з Північної Кореї. Перший кадровий склад із 2 600 солдатів КНДР вирушить до Курської області.

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У чому зміст таємної угоди між Кім Чен Ином і Путіним

Певна річ, що лідер КНДР не відправив своїх військових на допомогу Росії за просто так.

Розширення співпраці між Пхеньяном і Москвою є результатом договору про взаємодопомогу, підписаного Путіним і паном Кімом у червні 2024 року. Буданов описує секретні положення угоди як quid pro quo (латинський вислів, який означає "щось за щось", рівноцінний обмін послугами).

Розвідник каже, що диктатори обміняти російські готівкові гроші та ноу-хау в обмін на корейських людей і ракети. Росія допомагає Північній Кореї обійти санкції та "зміцнити" свій ядерний потенціал. Зокрема, за його словами, вона передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет. Однак незалежного підтвердження цього тривожного твердження немає, зазначають у виданні The Economist.

До слова, Північна Корея вже є великим постачальником зброї до Росії. Як стверджує Буданов, поставки, які почалися ще наприкінці 2022 року, становлять 2,8 мільйона снарядів на рік, що лише на 100 тисяч менше власного річного виробництва Росії в 2,9 мільйонів снарядів. З кінця 2023 року Північна Корея також передала низку балістичних ракет, пускові системи яких обслуговуються північнокорейськими екіпажами.

Нагадаємо, що на тлі залучення КНДР у війну Росії проти України у Сеулі розглядають можливість відправки своїх солдатів на поміч Києву.