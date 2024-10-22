Про це виданню The War Zone сказав начальник Головного управління розвідки оборони України у вівторок, 22 жовтня.
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Джерело:The War Zone
Очікується, що скоро перші війська КНДР прибудуть до Курської області Росії. Зокрема, ідеться про те, що очікується, що це відбудеться завтра, 23 жовтня.
Про це виданню The War Zone сказав начальник Головного управління розвідки оборони України у вівторок, 22 жовтня.
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