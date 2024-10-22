Про це виданню The War Zone сказав начальник Головного управління розвідки оборони України у вівторок, 22 жовтня.

Дивіться також КНДР може відправити пілотів для керування літаками Росії у війні проти України, – Newsweek

Перші війська КНДР можуть прибути у Курську область вже завтра