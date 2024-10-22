КНДР могла відправити до Росії пілотів, які можуть літати на російських винищувачах. Видання Newsweek пише, що Північна Корея відправила не тільки сухопутні війська.

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Росія має дефіцит пілотів

Видання відзначає, що ймовірно, у вересні Північна Корея відправила пілотів до Владивостока.

Фактично, їх відправили незадовго до того, як почала з'являтись інформація про розгортання корейських військ в Росії.

Відповідно до статі Newsweek, така передислокація пілотів може бути пов'язаною з тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до КНДР. Але не можна відкидати варіант, що Росія, у якої наразі є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї.

Якщо це дійсно так, то Росія стане першою державою, де дислокуватимуться бойові пілоти Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Вони також були залучені в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.