Про візит Путіна до Пхеньяну повідомляють пропагандистські ЗМІ. Цікаво, що це перший візит диктатора до КНДР протягом останніх 24 років.
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Ввечері, 18 червня, російський диктатор Владімір Путін прибув до Північної Кореї. Господаря Кремля зустрів лідер КНДР Кім Чен Ин.
Про візит Путіна до Пхеньяну повідомляють пропагандистські ЗМІ. Цікаво, що це перший візит диктатора до КНДР протягом останніх 24 років.
Дивіться також Небезпечний візит: для чого Путін поїхав до КНДР