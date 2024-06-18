Про візит Путіна до Пхеньяну повідомляють пропагандистські ЗМІ. Цікаво, що це перший візит диктатора до КНДР протягом останніх 24 років.

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Путін прибув до КНДР