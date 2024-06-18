Журналісти Bild відзначили, що ці навчання відбуваються перед тим, як російський диктатор Владімір Путін їде з "дружнім" візитом в Північну Корею. У КНДР президент Росії проведе два дні.

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Росія вивела у Тихий океан 40 своїх військових кораблів

У німецькому виданні зазначили, що в маневрах військово-морського російського флоту беруть участь близько 40 кораблів, катерів і суден забезпечення.

Країна-агресор також оголосила про плани перекинути близько 20 літаків і вертольотів для проведення військових навчань. Навчання відбуватимуться в акваторії Тихого океану, Японського та Охотського морів і триватимуть до 28 червня.

Росія також заявила, що військові навчання нібито зосереджені на відпрацюванні тактики боротьби з підводними човнами й посиленні захисту від повітряних атак.

Варто зазначити, що Путін вирушить до КНДР 18 червня з дводенним "дружнім державним візитом", про що повідомили у Кремлі, а також у державних ЗМІ Північної Кореї.

Нагадаємо, що напередодні свого візиту російський диктатор підписав розпорядження про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Найімовірніше, документ розширить військову співпрацю двох держав та дозволить країні-агресорці й надалі отримувати ракетне озброєння від КНДР.