Водночас США висловили занепокоєння поглибленням відносин Росії та КНДР. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, у який спосіб Сполучені Штати могли б запобігти зближенню Путіна та Кім Чен Ин.

До теми Скаржиться на удари по Росії і хоче "демократії": Путін опублікував статтю перед поїздкою у КНДР

Захід має проявити гнучкість

Вашингтону складно запобігти співпраці Пхеньяну та Москви, яка поглиблюється. Свого часу США не вдалося попередити появу ядерної зброї в КНДР.

А ми хочемо, щоб вони запобігли цьому зближенню. Насправді у США інструментів не багато. Санкції, тиск – не спрацювали і не спрацюють. Провести військову операцію, принаймні зараз, неможливо,

– пояснив він.

Один можливих виходів з ситуації, на думку Мусієнко, спробувати дійти порозуміння з Китаєм, щоб він натиснув на Північну Корею.

Також можна знайти шляхи порозуміння і з КНДР. Зокрема у питаннях щодо зняття санкцій з Пхеньяну.

В цьому питанні Заходу потрібно проявити гнучкість. Західні країни і навіть Україна можуть виходити з пропозиціями, не обов'язково публічними, щодо не продовження запровадження санкцій проти Північної Кореї і скасування вже тих, що існують,

– зауважив він.

В обмін на це Пхеньян не буде постачати снаряди Росії. Тому що однією із мотивацій і аргументації Кім Че Ина є те, що його країна перебуває у поганому економічному стані, вона не має можливості продавати власну продукцію, втрачає міжнародні ринки.

"Єдиний її рятівний шлях – продавати зброю Росії, отримуючи за це як гроші, так і продовольство, сільськогосподарську продукцію, технології, зокрема для супутників. Для того, щоб витіснити Росію з КНДР, потрібно запропонувати корейцям вигідніші умови", – наголосив Олександр Мусієнко.

Співпраця КНДР та Росії