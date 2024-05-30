Про це свідчить доповідь Розвідувального управління Міноборони США. У відомстві вирішили зіставити фото ракет із заводів у Північній Кореї з кадрами уламків, знайдених на території України.

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Зокрема, порівнювали зображення уламків ракет, знайдених у Харкові після російських ударів 2 січня, та зображень ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.



Розвідка США порівняла уламки ракет у Харкові і ракети з КНДР / Фото Пентагону

"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", – констатується у звіті.

Аналітики також виявили схожість в секціях переднього двигуна, кормового двигуна та кабельного лотка і кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракети на заводі у Пхеньяні.

Уламки ракет, якими Росія атакує Україну, збігаються з ракетами Північної Кореї, – наголошують у звіті Пентагону.



КНДР постачає Росії зброю / Фото Пентагону

У звіті американської розвідки наголосили, що постачання боєприпасів із КНДР порушують численні санкції ООН.

Звинувачення щодо КНДР

Північну Корею звинуватили в тому, що вона забезпечує Росію боєприпасами, вперше у листопаді 2023 року. При цьому Пхеньян досі заперечує це.

Експерти ООН також повідомляли, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11".

Важливо. Росія і Північна Корея за останній рік посилили військову співпрацю. Так, Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси. Натомість Пхеньян сподівається отримати у відповідь технології для супутникової та ракетної програм.