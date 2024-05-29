Про це український лідер заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо в Брюсселі у вівторок, 28 травня, пише 24 Канал. Він пояснив, що є речі, про які публічно не говорять, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої країни для росіян.

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"Є деякі речі, про які ми публічно не говоримо, але ми бачимо це постачання. Бачимо від наших розвідок і не говоримо, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої держави російському злу", – зазначив Володимир Зеленський.

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