Про це український лідер заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо в Брюсселі у вівторок, 28 травня, пише 24 Канал. Він пояснив, що є речі, про які публічно не говорять, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої країни для росіян.
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"Є деякі речі, про які ми публічно не говоримо, але ми бачимо це постачання. Бачимо від наших розвідок і не говоримо, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої держави російському злу", – зазначив Володимир Зеленський.
Співпраця Росії з Іраном: останні новини
- Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке написав, що Іран поставив Росії нові авіабомби для ударів по Україні. Іранський безпілотник Qods Mohajer-6, який розбився у Курській області, ніс на борту нові іранські керовані авіабомби Qaem-5. У самому Ірані їх поставили на озброєння лише у 2019 році.
- Зазначається, що, очевидно, дрон повинен був атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав. Раніше російські загарбники не застосовували подібні керовані авіабомби. А отже, це означає, що їхнє використання свідчить про "новий рівень" військової співпраці між Тегераном та Москвою.
- Росія нарощує виробництво розроблених Іраном розвідувальних і ударних дронів, використовуючи китайські компоненти, африканську робочу силу та логістичні мережі. Відомо, що російський завод безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані планує випускати 6 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" на рік.