Про це заявив французький лідер Еммануель Макрон, про що пишуть у виданні France Bleu. Деталі про візит Зеленського, читайте в матеріалі.
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Зеленський поїде у Францію
За словами Макрона, Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.
У мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ще ми збираємося зробити для підтримки України,
– заявив Макрон.
Очікується, що на міжнародній церемонії в Нормандії 6 червня будуть присутні лідери багатьох держав.
Росія отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російський диктатор Владімір Путін не був запрошений на захід у зв'язку з наступом російських військ в Україні.
Французькі інструктори для ЗСУ: що відомо
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Україні будуть французькі інструктори. Але у Франції заявили, що це питання ще вивчають.
- У Міноборони пояснили детальніше ситуацію. "Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення", – зазначили там.
- Також у МО підкреслили: Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому іноземних інструкторів з лютого 2024 року.