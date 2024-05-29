Про це заявив французький лідер Еммануель Макрон, про що пишуть у виданні France Bleu. Деталі про візит Зеленського, читайте в матеріалі.

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Зеленський поїде у Францію

За словами Макрона, Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

У мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ще ми збираємося зробити для підтримки України,

– заявив Макрон.

Очікується, що на міжнародній церемонії в Нормандії 6 червня будуть присутні лідери багатьох держав.

Росія отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російський диктатор Владімір Путін не був запрошений на захід у зв'язку з наступом російських військ в Україні.

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