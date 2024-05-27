Міністр оборони України Рустем Умєров та Олександр Сирський провели відеозустріч із Міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню.

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Франція направить інструкторів

Сирський вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців,

– написав головнокомандувач ЗСУ.

Він також висловив сподівання, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту.

Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії,

– підсумував Сирський.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країнам НАТО не варто боятися відправляти війська до України для навчань бійців ЗСУ. Вона переконана, що атака на навчальний персонал не спровокує 5 статтю Альянсу про взаємну оборону.

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