Міністр оборони України Рустем Умєров та Олександр Сирський провели відеозустріч із Міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню.
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Франція направить інструкторів
Сирський вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.
Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців,
– написав головнокомандувач ЗСУ.
Він також висловив сподівання, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту.
Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії,
– підсумував Сирський.
Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країнам НАТО не варто боятися відправляти війська до України для навчань бійців ЗСУ. Вона переконана, що атака на навчальний персонал не спровокує 5 статтю Альянсу про взаємну оборону.
Військова допомога Україні: останні новини
- Іспанія виділила Україні озброєння на рекордні 1,1 мільярда євро. Про новий пакет військової допомоги оголосили в понеділок, 27 травня, під час візиту Володимира Зеленського до Мадрида.
- Водночас Олаф Шольц продовжує переконувати в тому, що для користування ракетами Taurus потрібні німецькі офіцери. Він додав, що Німеччина підтримує Україну у її боротьбі, але прагне запобігти подальшій "ескалації".
- Також в Європі збільшилася кількість російських диверсійних операцій, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні. За даними NYT, ці диверсії росіян поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни.