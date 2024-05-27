Министр обороны Украины Рустем Умеров и Александр Сырский провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню.
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Франция направит инструкторов
Сырский уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.
Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих,
– написал главнокомандующий ВСУ.
Он также выразил надежду, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту.
Поблагодарил господина Министра за дружескую поддержку французского народа и военную и экономическую помощь Украине для отражения российской военной агрессии,
– подытожил Сырский.
Ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что странам НАТО не стоит бояться отправлять войска в Украину для учений бойцов ВСУ. Она убеждена, что атака на учебный персонал не спровоцирует 5 статью Североатлантического союза о взаимной обороне.
Каллас указала на имеющийся риск для военных, отправляющихся помогать Украине, и отметила, что некоторые страны уже готовят солдат на месте.
Военная помощь Украине: последние новости
- Испания выделила Украине вооружение на рекордные 1,1 млрд евро. О новом пакете военной помощи объявили в понедельник, 27 мая, во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.
- В то же время, Олаф Шольц продолжает убеждать в том, что для пользования ракетами Taurus нужны немецкие офицеры. Он добавил, что Германия поддерживает Украину в ее борьбе, но стремится предотвратить дальнейшую "эскалацию".
- Также в Европе увеличилось количество российских диверсионных операций, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине. По данным NYT, эти диверсии россиян пока не прервали поток оружия в Украину, и многие цели не имеют прямого отношения к войне.
- Вашингтон объявил об очередной программе поддержки Украины на сумму 275 миллионов долларов. США планируют передать ВСУ ракеты для HIMARS, снаряды для артиллерии, противотанковое оборудование и другое оружие.