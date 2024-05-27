Министр обороны Украины Рустем Умеров и Александр Сырский провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню.

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Франция направит инструкторов

Сырский уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих,

– написал главнокомандующий ВСУ.

Он также выразил надежду, что решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту.

Поблагодарил господина Министра за дружескую поддержку французского народа и военную и экономическую помощь Украине для отражения российской военной агрессии,

– подытожил Сырский.

Ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что странам НАТО не стоит бояться отправлять войска в Украину для учений бойцов ВСУ. Она убеждена, что атака на учебный персонал не спровоцирует 5 статью Североатлантического союза о взаимной обороне.

Каллас указала на имеющийся риск для военных, отправляющихся помогать Украине, и отметила, что некоторые страны уже готовят солдат на месте.

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