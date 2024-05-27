Пока что Украине не позволяют бить по военным целям в России западным оружием. Впрочем, некоторые страны дали такое разрешение, хоть и непрямо.

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Что сказали в НАТО относительно атак по территории России

Украине необходимо обеспечить все, что ей нужно, как можно быстрее и на столько времени, сколько нужно для победы,

– говорится в декларации.

Документ одобрило большинство из более 200 законодателей из всех 32 стран Альянса. В нем сказано, что союзники по НАТО должны ускорить поставки чрезвычайно важного оружия, необходимого Украине для победы в агрессивной войне России, и должны снять ограничения, которые запрещают его использование против военных целей в России.