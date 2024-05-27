Она считает, что Альянсу следует быть осмотрительным в вопросе отмены запрета. Напомним, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, чтобы они позволили использовать их оружие для ударов по военным целям в России.

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Мелони отреагировала на заявление Столтенберга

Мелони выразила предостережение относительно возможной отмены запрета на удары западным оружием по территории России.

Я не знаю, почему Столтенберг так говорит. Мы должны быть очень осмотрительными. Я согласна, что НАТО должно сохранять свою твердость и не подавать признаков того, что уступает,

– заявила премьер-министр.

Мелони также вспомнила о недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, добавив, что они вызывают определенные сомнения.

"Я советую больше осмотрительности. Важно, чтобы НАТО продолжало поддерживать Украину для достижения мира", – заметила она.

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