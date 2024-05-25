Генсек призвал союзников НАТО, которые предоставляют Украине оружие, разрешить использовать его для ударов по военным целям в России.

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Косвенно он намекнул на смягчение политики администрации американского презедента Джо Байдена, которая сейчас ограничивает Украину в том, чтобы атаковать Россию с помощью предоставленных США систем.

"Пришло время, чтобы союзники подумали, что возможно, стоит отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они передали Украине", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что это особенно актуально сейчас, когда боевые действия идут в Харькове, вблизи границы. Разрешение применения оружия позволило бы Украине использовать это оружие по законным военным целям на территории России.

Украина имеет право защищаться

Столтенберг отметил, что россияне будут продолжать атаковать и получать определенные территориальные достижения в приграничье, не считаясь с потерями.

"Мы должны помнить, что это такое. Это захватническая война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает нанесение ударов по целям на территории России", – настаивает Столтенберг.

Критика поставок оружия

Вместе с тем генсек раскритиковал неспособность европейских стран выполнить уже взятые на себя обязательства по поставкам оружия.

"Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего из этого и близкого", – сказал он.

Столтенберг признал, что НАТО должно избегать прямой конфронтации с Россией. В то же время он видит разницу между поставками оружия и прямым участием в военных действиях.

"Мы проводим учения, мы поставляем оружие, боеприпасы для Украины, но мы не будем принимать прямое участие с территории НАТО в боевых действиях над или в Украине. Поэтому это другое дело", – подчеркнул он и добавил.