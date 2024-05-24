Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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В ЕС продолжаются дискуссии
В ЕС все чаще поднимают вопрос о возможности позволить Украине использовать западное оружие для атак по России.
Понятно, что нет никаких международно-правовых препятствий для того, чтобы Украина могла нанести удар по российской территории,
– сказал высокопоставленный дипломат "офф рек".
Эту тему также могут обсудить министры иностранных дел во время заседания Совета ЕС в Брюсселе. Источник говорит, что эта тема все "больше и больше выходит на первый план".
"Становится все более и более понятно, что это, вероятно, поможет Украине в ее борьбе с Россией", – говорит собеседник.
Что известно о запрете
- Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол раскритиковал администрацию Белого дома из-за ограничения использования западного оружия для защиты Украины и ответных ударов по территории России.
- Также неожиданно идею поддержал спикер Палаты Майк Джонсон. Он заявил, что Украине нужно позволить вести войну со страной-агрессором так, как Украина считает нужным. По словам Джонсона, украинцы "должны иметь возможность дать отпор".
- Кроме этого и во Франции призвали предоставить разрешение на удары по России. Речь идет о председателе комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж. Он убежден, что право на самооборону исключает право на убежище на территории агрессора.