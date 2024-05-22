Соответствующее заявление озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, он надеется, что наше государство получит оборудование, необходимое ей для защиты от российской агрессии, пишет 24 Канал.

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В Украины – связанные руки

Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что россияне выстраивают всю свою артиллерию и ракеты прямо через границу с Украиной, которые затем используются для атак на украинцев.

По его словам, администрация Белого дома, в частности Джейк Салливан, ограничили использование оружия, чтобы Украина не могла защитить себя и открыть ответный огонь по территории страны-агрессорки.

В то же время Маккол объяснил, что администрация Белого дома не позволяет использовать ATACMS или ракеты по установкам HIMARS для атак по территории России и провел параллель к подобной политике в отношении Израиля.

Поэтому американский чиновник поинтересовался у Блинкена, изменят ли в Белом доме политику, чтобы наше государство могло биться не со "связанной за спиной одной рукой".

Украина будет решать сама

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты за последние два года объединили 50 стран, чтобы они пришли на защиту Украины и предоставили ей оружие, необходимое для защиты и отражения российской агрессии.

Когда дело доходит до разрешения и одобрения атак за пределами Украины, мы этого не делали, но Украине придется принимать свои собственные решения, и я хочу убедиться, что она получит оборудование, необходимое ей для эффективной защиты.

– подчеркнул он.

Конгресс не вводил ограничений

Маккол заявил, что Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи и не вводил ограничений на ее использование.

Он в очередной раз подчеркнул, что Салливан и администрация Джо Байдена ввели ограничения на это оружие. В то же время, Украина не может добиться победы с подобными ограничениями.

Я надеюсь, что вы вернете это советнику по национальной безопасности и Совету национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредно для украинского народа.

– заявил он.