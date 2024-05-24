Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
Дивіться також Росія хоче вивести ядерну зброю на орбіту: що станеться, коли вона застосує її в космосі
У ЄС тривають дискусії
У ЄС все частіше порушують питання щодо можливості дозволити України використовувати західну зброю для атак по Росії.
Зрозуміло, що немає жодних міжнародно-правових перешкод для того, щоб Україна могла завдати удару по російській території,
– сказав високопоставлений дипломат "офф рек".
Цю тему також можуть обговорити міністри закордонних справ під час засідання Ради ЄС у Брюсселі. Джерело каже, що ця тема все "більше і більше виходить на перший план".
"Стає все більш і більш зрозуміло, що це, ймовірно, допоможе Україні в її боротьбі з Росією", – каже співрозмовник.
Що відомо про заборону
- Керівник комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол розкритикував адміністрацію Білого дому через обмеження використання західної зброї для захисту України та ударів у відповідь по території Росії.
- Також неочікувано ідею підтримав спікер Палати Майк Джонсон. Він заявив, що Україні потрібно дозволити вести війну з країною-агресоркою так, як Україна вважає за потрібне. За словами Джонсона, українці "повинні мати можливість дати відсіч".
- Окрім цього й у Франції закликали надати дозвіл на удари по Росії. Йдеться про голову комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж. Він переконаний, що право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора.