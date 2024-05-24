Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Дивіться також Росія хоче вивести ядерну зброю на орбіту: що станеться, коли вона застосує її в космосі

У ЄС тривають дискусії

У ЄС все частіше порушують питання щодо можливості дозволити України використовувати західну зброю для атак по Росії.

Зрозуміло, що немає жодних міжнародно-правових перешкод для того, щоб Україна могла завдати удару по російській території,

– сказав високопоставлений дипломат "офф рек".

Цю тему також можуть обговорити міністри закордонних справ під час засідання Ради ЄС у Брюсселі. Джерело каже, що ця тема все "більше і більше виходить на перший план".

"Стає все більш і більш зрозуміло, що це, ймовірно, допоможе Україні в її боротьбі з Росією", – каже співрозмовник.

Що відомо про заборону