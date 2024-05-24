Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что ситуация с запретом использования Украиной западного оружия по территории России является абсурдной. В то же время мотивы Запада, в частности, США понятны.

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Байден постепенно меняет позицию

Президент США Джозеф Байден находится под давлением собственных советников, в частности советника по вопросам национальной безопасности Джека Салливана, который постоянно говорит о риске эскалации.

К чести Байдена, от постепенно меняет свою позицию. От первых месяцев колебаний они перешли к предоставлению Украине серьезных типов вооружения. Передаче нашей стране систем HIMARS также предшествовала жесткая дискуссия. При этом были предоставлены менее дальнобойные ракеты с радиусом действия около 150 километров. Так же долго принималось решение поставки Украине западных танков, систем Patriot.

Также после двух лет дискуссий передали дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии 300 километров. Однако решения о применении их по территории России до сих пор нет. В то же время можно предположить, что это решение в конце концов будет принято,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Однако неизвестно, что может стать триггером для этого. Вероятно сегодняшняя ситуация, когда Россия начала угрожать безопасности стран НАТО. Речь идет о возможном изменении границ в Балтийском море.

Важно! Появилась информация, что российские пограничники тайно ночью 23 мая сняли пограничные буи у эстонского города Нарва. Ранее россияне заявляли, что недовольны местами размещения буев. МИД Эстонии по этому поводу вызвал российского дипломата.

У России будут большие проблемы

Еще одним триггером разрешить Украине бить западным дальнобойным оружием по России может стать намерение Путина создать так называемую "санитарную зону" на Харьковщине, где сейчас враг давит на севере области. Также Харьков подвергается жестким обстрелам, гибнут гражданские граждане.

Однако ВСУ по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей могут бить дальнобойными средствами, но на Харьковщине это невозможно.

"Плечо, которое можем использовать, составляет максимум на глубину продвижения противника на нашу территорию – только до 10 километров. Если же у нас появится возможность бить дальнобойным оружием по территории России, то вся Курская, Брянская, Белгородская области становятся уязвимыми. Если сможем бить ракетами SCALP-EG, ATACMS или Taurus (если Германия нам их передаст), тогда у противника будут очень большие проблемы", – отметил Тарас Березовец.

Что известно о разрешении Украине от США бить их оружием по России