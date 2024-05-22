Журналисты издания The Moscow Times отметили, что это решение содержится в постановлении российского правительства. Этот документ опубликовали на портале правовых актов страны-агрессора.

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Почему Россия хочет изменить морские границы с Литвой и Финляндией

Министерство обороны России объявило о намерении определить часть вод на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области, как свои внутренние морские воды.

Это решение предусматривает корректировку географических координат определенных точек для определения положения исходных линий ширины российского территориального моря и прилегающих зон у побережья и островов.

В частности, изменения внесут в координаты у островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению российского правительства.

Также под пересмотр попала и пограничная зона возле Литвы, включая Куршскую косу в Гданьском заливе, мыс Таран, территорию к югу от мыса Таран и Балтийскую косу.

По мнению авторов проекта, "современные географические координаты, установленные в 1985 году постановлением Совета Министров СССР, неточно отражают текущую географическую ситуацию".

В частности, утверждается, что "точки были зафиксированы на основе мелкомасштабных морских карт середины 20 века", что "препятствует определению внешней границы внутренних морских вод Российской Федерации".

Какие изменения хочет внедрить страна-агрессор

В результате изменений "будет установлена ранее отсутствующая система прямых исходных линий в южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районах Балтийска и Зеленоградска". По словам авторов проекта, это изменение "позволит использовать соответствующую акваторию как внутренние морские воды Российской Федерации". Кроме того, "прохождение государственной границы Российской Федерации на море будет изменено в связи с изменением положения внешней границы территориального моря".

Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы в Балтийском море, минобороны страны-агрессора предлагает частично "признать недействительным".

Документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был "представлен на общественное обсуждение" практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия.

Также министерство обороны России подтвердило начало военных учений в Южном военном округе. Учения предусматривают развертывание систем "Искандер" и самолетов, вооруженных ракетами типа "Кинжал".