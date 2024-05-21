Сразу появились мнения, что новый глава проведет реформы и увеличит эффективность оборонного комплекса. Впрочем, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что у Белоусова совсем другая задача.

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Путин обеспокоен

По словам Пендзина, сейчас в министерство обороны России заходит команда, которая должна провести следственные действия в отношении огромных средств, что десятилетиями выделялись на армию. Ведь российско-украинская война показала чрезвычайно низкую эффективность вражеского ВПК и системы сохранения техники и оборудования в войске.

В подавляющем большинстве российские солдаты имеют низкий уровень подготовки, хотя есть элитные подразделения, но их меньшинство. Россияне увидели, насколько проигрывают не только кадровым силам НАТО, но и украинской армии. Если не принимать во внимание фантастическое преимущество в боеприпасах, то Силы обороны Украины более действенные, несмотря на все проблемы.

Поэтому у Владимира Путина возникли вопросы к бывшему руководителю минобороны. Именно Сергей Шойгу и его ближайшее окружение отвечали за материально-техническое обеспечение и финансовое наполнение. Почти все сидят за решеткой и будут жестко наказаны, но не Шойгу. Ему сделали индульгенцию, такой зонтик, чтобы формально не делать прецедент наказания первого лица.

Какова главная роль Белоусова

По мнению экономиста, люди, которые сегодня пришли в министерство обороны России, будут проводить не реформы, а "чистить конюшни". То есть попытаются пролить свет на миллиарды украденных денег, а потом – придут снова военные, которые будут восстанавливать минобороны.

Российское министерство обороны – это чрезвычайно жесткая вертикаль, достаточно централизованная структура, которую даже теоретически никогда не возглавляло гражданское лицо. Если исторически взглянуть, во времена СССР и независимости России, всегда минобороны возглавляли кадровые военные. За исключением Сергея Шойгу, однако и тот навесил кучу погонов, различных орденов и ходит в военной форме.

Интересно! Российский проект "Центр Досье" сообщил, что Белоусов оказался "ревностно православным" человеком, который начинает утро и даже рабочие совещания с молитвы. Кроме того, он ведет документ с главными жизненными принципами и важными молитвами, в частности "прохождение Пути несения креста (смирение, покаяние и поиск Бога, служение Делу, помощь людям, саморазвитие)".

Андрей Белоусов – первый пример, когда пришел человек, который не имеет никакого отношения к министерству обороны и структуре военной системы. Его приход был для аудита – когда выполнит работу, его переведут на другую должность. Затем вернут военных, чтобы те дальше создавали то, что придумал Путин.

Систему сейчас никто менять не будет, будут вычищать финансовые потоки. Искать тех, кто больше всего к ним "присосался" и будут уменьшать. Точно они не преодолеют коррупцию и воровство средств. Но по крайней мере оторвут определенный процент тех, кто "присосался", это 100%. Система останется такой, как и была,

– констатировал Олег Пендзин.

Что еще известно о кадровых перестановках