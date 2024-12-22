Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что дискуссии о замораживании боевых действий на территории Украины пока звучат очень теоретически. По его мнению, учитывая поведение западных политиков, в частности Дональда Трампа, можно сделать выводы, что там хотят завершения войны.

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Мирные переговоры

Марк Фейгин считает, что Запад нуждается в замораживании боевых действий, в частности Европа.

Война больше всего влияет на Европейский Союз. Говорится о перепадах на рынках, переселенцев, проблемы энергоресурсов, потребности милитаризации и угрозу эскалации конфликта. Всего этого хотят избежать,

– высказался он.

Правозащитник подчеркнул, что, вероятно, в ближайшее время мирных переговоров не будет, ведь этого не хочет Москва.

"Пока в Кремле не увидит выгоды от этого, то разговоры о мире останется лишь призывами и размышлениями", – сказал Фейгин.

Месседж от Путина

Во время одного из выступлений, Путин, по мнению правозащитника, дал ответ Трампу о своем видении завершения боевых действий на территории Украины.

Кремлевский диктатор сказал, что переговоры возможны на базе "стамбульских соглашений".

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление Владимира Путина о возможных переговорах на основе "стамбульских соглашений" 2022 года, отметив, что таких соглашений никогда не существовало. По словам Зеленского, Россия выдвигала лишь ультиматумы, которые Украина категорически отклонила. Он подчеркнул, что заявления Путина являются выдумками, которые не соответствуют реальности.

Марк Фейгин объяснил, что это довольно странное условие, ведь эти соглашения никто официально не подписывал. Это лишь "бумажки", о которых говорит Москва. Путин настаивает, что в основу переговоров должны войти именно "стамбульские соглашения".

Диктатор ответил, что он не готов отказаться от отмены санкций (против России – 24 Канал), требований относительно внеблокового статуса Украины и четырех украинских областей с административными границами, говорится о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской,

– отметил он.

Правозащитник добавил, что он именно так протрактовал слова Путина о "стамбульских соглашениях". Без соблюдения этого диктатор якобы не захочет начинать мирные переговоры с Украиной.