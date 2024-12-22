Так сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Отправит ли Польша миротворцев в Украину

Как пояснил польский министр, до сих пор Варшава не видела ни одного мирного плана, представленного бы новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом. Он говорит, что СМИ рассматривают возможные результаты таких действий по примерам Финляндии или Германии, но, по его мнению, это все спекуляции.

Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль в этом решении должно играть НАТО,

– заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, на текущем этапе Польша не планирует вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен. А это в свою очередь невозможно без Украины за столом переговоров. Впрочем, министр обороны Польши также допускает рассмотрение "дальнейших шагов", когда наступит "нужный этап".

К слову, маршалок польского Сейма и кандидат в президенты страны от партии "Польша 2050" Шимон Головня не отрицает вероятность участия польских войск в миротворческой миссии в Украине. Однако для этого он выдвинул определенные условия – соответствующие мероприятия должны происходить под контролем НАТО.