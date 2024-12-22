Так сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

Дивіться також У Польщі заявили, що готові збивати російські ракети, і пояснили, чому не робили цього раніше

Чи відправить Польща миротворців в Україну

Як пояснив польський міністр, досі Варшава не бачила жодного мирного плану, представленого б новообраним американським лідером Дональдом Трампом. Він каже, що ЗМІ розглядають можливі результати таких дій за прикладами Фінляндії чи Німеччини, але, на його думку, це все спекуляції.

Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України. Ми вважаємо, що такі рішення не повинні ухвалюватися групою країн, ключову роль у цьому рішенні має відігравати НАТО,

– заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, на поточному етапі Польща не планує вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено. А це своєю чергою не можливо без України за столом переговорів. Втім, міністр оборони Польщі також припускає розгляд "подальших кроків", коли настане "потрібний етап".

До слова, маршалок польського Сейму та кандидат у президенти країни від партії "Польща 2050" Шимон Головня не заперечує ймовірність участі польських військ у миротворчій місії в Україні. Однак для цього він висунув певні умови – відповідні заходи повинні відбуватися під контролем НАТО.