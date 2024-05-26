Неделю назад президент Зеленский заявлял, что Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы те дали добро на удары своим оружием по территории России. Впрочем, по словам главы государства, положительных сдвигов пока в этом вопросе нет. Только Великобритания официально разрешила использовать свое оружие по объектам на территории страны-агрессора.

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Шольц объяснил свою политику в отношении войны в Украине

Канцлер Германии считает, что пока нет причин для расширения зоны действия западного оружия в войне в Украине. Об этом чиновник сказал во время публичного мероприятия в Берлине в воскресенье, 26 мая.

Шольц напомнил о "четких правилах, которые были согласованы с Украиной". Именно на условиях, что Киев не будет бить западным оружием по России, Германия поставляла ему вооружение.

Канцлер объяснил свою категоричную позицию. Он отметил, что цель его политики в отношении Украины – "не допустить перерастания этого конфликта в большую войну".

Ранее член партии "Зеленых" Антон Гофрайтер призвал немецкое правительство разрешить Украине атаковать территорию России западным оружием. "Речь идет о защите украинского населения", – объяснил политик.

Справка: В Институте изучения войны считают вето на удары западным оружием по России алогичным. По мнению экспертов, этот запрет подрывает способность Украины защищаться. В Белом доме до сих пор настаивают, что их военная помощь должна служить для обороны, а не для наступательных операций. В то же время украинские удары по системам в России, которые непосредственно поддерживают наступательные наземные операции оккупантов на севере Харьковской области, были бы по своей сути оборонительными, а не наступательными, считают аналитики.

Напомним, что ранее депутаты Бундестага выступили с совместным заявлением о необходимости НАТО сбивать над Украиной российские воздушные цели. По мнению чиновников, ПВО соседних к нашей стране членов Альянса могли бы "взять под свое крыло" западные регионы Украины.

Отметим, что, по сообщению Politico, во время визита Зеленского во Францию в июне, украинский лидер будет пытаться убедить страны НАТО сбивать над Украиной российские ракеты.