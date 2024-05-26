Об этом Радослав Сикорский заявил в интервью. Глава МИД подчеркнул, Украина должна сказать, что делать в отношении ее граждан.

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"Те люди, которые воюют на фронте, также имеют права"

Украина должна сказать, что она хочет, чтобы мы делали в отношении их граждан. Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. Те люди, которые воюют на фронте, также имеют права человека,

– подчеркнул Сикорский.

Также добавил, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской. Иначе те, кто избегает призыва, начнут "покупать льготы" по всей Европе, убежден глава МИД Польши.