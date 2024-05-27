Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.

Читайте также США и Украина должны заключить соглашение о гарантиях безопасности: Блинкен раскрыл содержание документа

Значение соглашения

В этом году Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи. Также речь идет о дополнительных 5 миллиардах евро на период 2024 – 2027 годов через Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Гуманитарная помощь, экономическое восстановление и восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против России – все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении,

– сообщил Владимир Зеленский.

Подписанное соглашение прокомментировал и премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции. По его словам, Испания видит безопасность интегрированной, поэтому есть несколько сфер финансовая, военная, производства между Украиной и Испанией.

Мы сейчас подписали политический договор, который имеет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной, как в рамках декларации G7 в прошлом году,

– сказал Санчес.

Премьер-министр Испании добавил, что поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование – это те темы, которые охватывает договор.

Украина может подписать соглашение по безопасности с Евросоюзом