В издании сообщается, что послы 27 стран-членов якобы уже согласовали 11-страничный документ. В разработке соглашения участвуют Киев и Европейская служба внешних дел.

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ЕС хотят завершить работу над соглашением до июля

Немецкое издание сообщило, что послы Европейского союза уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и ЕС, которое является продолжением декларации G7 о "гарантиях безопасности". Отмечается, что этот проект планируют завершить до конца июня.

Редакция Welt am Sonntag утверждает, что в их распоряжении есть проект текста, в разработке которого участвуют Киев и Европейская служба внешних дел. Послы 27 стран-членов ЕС, по данным издания, уже согласовали 11-страничный документ.

В частности, в материале говорится о том, что ЕС планируют завершить работу над соглашением до начала июля. В проекте текста содержатся положения, согласно которым ЕС обязуется провести консультации относительно потребностей Украины в течение 24 часов в случае новой агрессии против нее.

Также в соглашении ЕС берет ответственность по предоставлению военной помощи, подготовки военных, разминирования, реформ в оборонном секторе, сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, а также помощи в восстановлении.

В издании отмечается, что якобы еще есть отдельное положение, которое исключает прямое участие "военных стран ЕС" в боевых действиях.

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