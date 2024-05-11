В издании сообщается, что послы 27 стран-членов якобы уже согласовали 11-страничный документ. В разработке соглашения участвуют Киев и Европейская служба внешних дел.
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ЕС хотят завершить работу над соглашением до июля
Немецкое издание сообщило, что послы Европейского союза уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и ЕС, которое является продолжением декларации G7 о "гарантиях безопасности". Отмечается, что этот проект планируют завершить до конца июня.
Редакция Welt am Sonntag утверждает, что в их распоряжении есть проект текста, в разработке которого участвуют Киев и Европейская служба внешних дел. Послы 27 стран-членов ЕС, по данным издания, уже согласовали 11-страничный документ.
В частности, в материале говорится о том, что ЕС планируют завершить работу над соглашением до начала июля. В проекте текста содержатся положения, согласно которым ЕС обязуется провести консультации относительно потребностей Украины в течение 24 часов в случае новой агрессии против нее.
Также в соглашении ЕС берет ответственность по предоставлению военной помощи, подготовки военных, разминирования, реформ в оборонном секторе, сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, а также помощи в восстановлении.
В издании отмечается, что якобы еще есть отдельное положение, которое исключает прямое участие "военных стран ЕС" в боевых действиях.
Соглашения по безопасности для Украины: последние новости
- Зеленский сообщил, что Украина готовится к подписанию соглашений по безопасности с США, Норвегией, Швецией и страной Балтии.
- Напомним, что недавно Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности. Согласно договору, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% своего ВВП ежегодно. Также Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины.
- Также Украина подписала соглашение по безопасности с Нидерландами. Соглашение подписали 1 марта. Документ предусматривает, что в 2024 году Нидерланды предоставят нашему государству два миллиарда евро военной помощи. Кроме этого, страна обещает предоставлять оборонную помощь в течение последующих десяти лет.